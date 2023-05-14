فوائد زراعة البصل على مصاطب القطن.. أرباح تصل لربع مليون جنيه وحماية للأرض

مع بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر مايو الجاري، يتم زراعة محصول القطن الذهب الأبيض في محافظة كفر الشيخ، حيث تقدر المساحة الإجمالية له هذا العام نحو 110 آلاف فدان قطن، وأبرز ما يميز محصول القطن كمحصول يعود بالنفع على المزارعين من خلال الإنتاجية الفائقة له أن المزارعين يستطيعون تحميل زراعة محصول آخر من البصل علي ظهر «مصاطب»، القطن، لتكون الإنتاجية مضاعفة، بصل، وقطن معا في آن واحد ، وسط أرباح تتخطي ال ربع مليون لهما، كما أن لمحصول البصل فوائد عديدة تعود علي زراعة القطن بشكل جيد بالنفع، وسوف نتناول ذلك بالتفصيل.

زراعة القطن وتحميل البصل علي ظهر المصاطب

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، في تصريح لـ«للوطن»، أن زراعة البصل علي ظهر «مصاطب» القطن تحقق إنتاجية جيدة للغاية، حيث تحقق فوائد عديدة خلال زراعة محصول القطن، والتي تبدأ من منتصف شهر أبريل حتي نهاية شهر مايو الجاري من العام الجاري 2023، كالتالي:

- يتم زراعة محصول القطن حيث تخطط الأرض إلى مصاطب، بواقع كل مصطبة 120 سم، ثم يتم زراعة محصول البصل معا، وهو ما يحقق محصولين في آن واحد.

- يزرع محصول القطن بـ50 كيلو بذرة للفدان الواحد، ويحقق إنتاجية ما بين 13 حتي 15 قنطار قطن، ويحصد بعد مرور 6 أشهر.

- يزرع محصول البصل على ظهر مصاطب القطن، بواقع 120 ألف شتلة للفدان، ويحقق إنتاجية نحو 30 طن بصل، ويحصد بعد مرور 90 يوما، ويبلغ سعر طن البصل نحو 5 آلاف جنيه.

- يحد زراعة محصول البصل مع القطن من الدودة وحفار الأرض والمن.

- يحقق تحميل محصولين خلال زراعتهما نحو ربع مليون جنيه، ليصب بالمنفعة والخير على المزارعين.

مستهدف زراعة 110 ألف فدان قطن في كفر الشيخ

وأوضح «أبو اليزيد»، أن إجمالي ما تم زراعته حتي الآن من محصول القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، قد بلغ نحو 80 ألف فدان قطن، وذلك من المستهدف زراعته في محافظة كفر الشيخ، بنحو 110 آلاف فدان قطن، منها مساحات تقدر بنحو 5 آلاف فدان محملة بمحصولي البصل، والقطن معا، لافتاً أن المزارعون في الحقول مازالوا مستمرون في زراعة محصول القطن حتي نهاية شهر مايو الحالي.