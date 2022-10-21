حريق هائل يلتهم محصول البصل في الدقهلية بسبب عقب سيجارة.. والتحفظ على 4 طلاب

شب حريق هائل في مجمع لمحصول البصل وقش الأرز الليلة في محافظة الدقهلية، ولا تزال عمليات الإطفاء مستمرة من 6 سيارات وقوات الحماية المدنية والمواطنين في منطقة منية مجاهد مركز دكرنس.

وتحاول قوات الحماية المدنية من احتواء النيران ومنعها امتدادها لكامل الأرض وإنقاذ مساحة كبيرة من عدم وصول النيران إليها ومحاصراتها، وسط توهج النيران وارتفاع ألسنة اللهب وسحب الدخان في المكان.

حريق هائل في مجمع قش الأرز

وبالفحص تبين أن وراء الحريق 4 طلاب عن طريق الخطأ بعد إلقاء عقب سيجارة بالقرب من مكان الحريق.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في مجمع قش الأرز في منطقة منية مجاهد بمدينة دكرنس، وفيه بالات قش الأرز، علاوة على محصولي البصل والأرز.

6 سيارات إطفاء تحاول الإطفاء

وهرعت 6 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب في أرض ملك «عزت ع. أ.» 38 سنة، عامل زراعي من منية مجاهد، وأن 8 أكوام من قش الأرز مضغوط كل كوم طوله 10 أمتار و20 مترًا بارتفاع 4 أمتار.

وبالفحص تبين أن النيران شبت في قش الأرز، وكان بجواره محصول للأرز والبصل مما تسبب في إحداث تلفيات في محصول البصل.

التحفظ على 4 طلاب

وتبين أن الحريق شب عن طريق الخطأ، أثناء لهو 4 طلاب وهم: «ع.أ.ع.»، و«م.ا.ن.»، و«ث.أ.ث»، و «أ.م.ا.»، أعمارهم 15 سنة، في دبلوم الصنايع، بعد أن ألقوا عقب سيجار عن طريق الخطأ وجرى التحفظ عليهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها ٌطفاء الحريق.