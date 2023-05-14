إطلاق أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية بـ«هندسة المطرية» غدا

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنّ الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب من خلال تنظيم العديد من المسابقات العامة، مثل مسابقة Triple S، لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي، في ظل جهود الدولة لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

أكبر مسابقة هندسية

وتنظم كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية «Triple S» في نسختها السادسة تحت «مصر تبتكر»، وتعتبر Triple S من أكبر المسابقات العلمية في مجالات الهندسة المختلفة، وتقام على أساس ومعايير عالمية ‏بمشاركة طلبة كليات الهندسة على مستوى المعاهد والجامعات المصرية من أقسام «الهندسة الإنشائية، والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، وميكاترونيكس، وسيارات».

فعاليات المسابقة

ومن المقرر بدء فعاليات المسابقة في تمام الساعة الثانية عشرو ظهر الغد، بمقر كلية الهندسة في بالمطرية، بدعم من وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتنقسم إلى عدة أقسام وهي «تصميم وإنشاء الكباري، والمنشآت المضادة للصواريخ، والمنشآت لمقاومة الزلازل، والتصميم المعماري، والاختراعات والابتكارات العلمية».

تعقد المسابقة تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع، عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور عمرو عبدالهادي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتقام بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر– جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور كريم همام، رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وتحت إشراف مؤسس المسابقة دكتور محمد حلمي بكلية الهندسة بالمطرية، ومسؤول الأسرة الأستاذ ياسر الجبالي.