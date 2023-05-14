الجامعات: امتحانات التيرم الثاني 2023 تنتظم الشهر المقبل بغالبية الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية و الخاصة، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية الخاصة بموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، والمقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، موضحين أن خلال شهر يونيو المقبل ستنتظم الكليات في امتحانات التيرم الثاني 2023 خلال شهر يونيو المقبل، موضحين أنه جرى التشديد على تطبيق كافة القواعد و الضوابط المنصوص بها في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ستنتظم خلال الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استعدادات تجري على قدم وساق للامتحانات في جامعة كفر الشيخ

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للامتحانات وفقا للضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

و في السياق ذاته، أوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية أن هناك التزام كامل بالإجراءات والضوابط والخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني 2023.