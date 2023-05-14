13795 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد غدا

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد أن، 13795 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية ببورسعيد غدا وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

انتهاء الامتحانات 22 مايو الجاري

وأوضحت أن الطلاب سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2022 - 2023 اعتبارا من غدا الإثنين 15 وحتى يوم الإثنين 22 مايو الجاري بنظام البابل شيت والتصحيح المٌميكن وذلك للعام الثاني على التوالي.

وصرحت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب

وقال الدكتورة هالة عبد السلام إن تعليم بورسعيد قد أستعد مسبقا بتجهيز 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، وصرحت دكتورة هالة عبد السلام أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقري جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وتمنت وكيل تعليم بورسعيد التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.