طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان العلوم واللغة الأجنبية اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، إذ يؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة امتحان مادة اللغة الأجنبية، فيما يؤدي الطلاب بمحافظة الجيزة امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تشكيل غرفة عمليات

وأكدت المديريات التعليمية، على تواجد غرفة عمليات بالمديريات وربطها مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة، والتأكد من سير الامتحانات بانتظام دون حدوث أي عوائق تعوق العملية التعليمية.

وشددت المديريات التعليمية، على توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء امتحانات الشهادة ا دون أى معوقات والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة سمعية نهائيا داخل اللجنة الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. علامة مائية على ورق الامتحانات

كما أكدت المديريات التعليمية، الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من الناحية الفنية واللغوية ومحددة ومتدرجة من الأسهل وشملت الأسئلة جميع أجزاء المنهج ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، ووضع علامة مائية علي ورق الامتحانات لمواجهة الغش والوصول إلي الطالب الذي يحاول الغش.

وبالنسبة لعملية التصحيح، أكدت المديريات التعليمية، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتظمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول مؤكدا على الالتزام بالمواعيد صباحا ومساء.