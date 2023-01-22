طالب يؤدي امتحان الشهادة الإعدادية «منازل» بدلا من والده في الدقهلية

قال هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم، لافتا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وشملت أجزاء المنهج.

وأشار إلى أن غرفة العمليات رصدت عددا من المخالفات باللجان الامتحانية، حيث قام الطالب «فوزي م.» بأداء الامتحان بدلا من والده بالصف الثالث الإعدادي منازل بمدرسة الملاح الإعدادية المشتركة.

وأضاف «عنتر»، في بيان صحفي، أنه تم رصد عدد من حالات الغش بالهواتف المحمولة فى إدارة نبروه وطلخا وشربين وغرب المنصورة التعليمية، وتم التحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

طالب في الشهادة الإعداية يلقي ورقة الأسئلة من نافذة اللجنة

وأشار إلى أن طالبا في الشهادة الإعدادية بإدارة المنزلة ألقى ورقة الأسئلة من نافذة اللجنة، وأخذها أحد المارة بغرض الغش، وتم تحرير محضر وتم التحقيق فى الوقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

متابعة غرفة العمليات المركزية للشهادة الإعدادية

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالاتصال مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، متابعا خطوط توزيع الأسئلة للاطمئنان على وصول صناديق أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الوقت المحدد لبداية اللجنة حيث تم تسليمها لمندوبي الإدارات فجر اليوم.

واطمئن وكيل الوزارة على انضباط اللجان وحسن سير الامتحان بداخلها، ووجه بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية لمن يخالف او يتقاعس عن أداء العمل، أو يتسبب في تعطيل العمل، أو يشرع فس تسهيل الغش بكل سبله باللجان الامتحانية.