بالطبل والمزمار البلدي.. مزارعو الغربية يحتفلون بحصاد القمح: الفرحة فرحتين (صور)

احتفل مزارعو قرية صا الحجر، بمركز ومدينة بسيون، في محافظة الغربية، بحصاد القمح، بالطبل والمزمار البلدي، تعبيراً عن فرحتهم وسعادتهم بجني ثمار الذهب الأصفر، وحرص المزارعون عن التعبير عن فرحتهم داخل حقول القمح، وأثناء الدراس.

«كل سنة ونحن بخير»، جملة عبر بها وحيد الصباغ، مزارع، بقرية صا الحجر، مركز بسيون، عن فرحته هو وغيره من المزارعين بحصاد القمح، وأنه حرص هذا العام على الاحتفال بحصاد القمح، من خلال الطبل والمزمار البلدي، تعبيرًا عن فرحته بحصاد الذهب الأصفر، أو «محصول الخير» كما أطلق عليه.

وأوضح وحيد الصباغ في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاج حصاد القمح هذا العام وفير وتمت زراعة عدة أنواع من القمح، منها «جيزة 71، و95، ومصر 1 ومصر 2 ومصر 3، ولو جيست، وسدس 14، وجميزة 11»، وجميع هذه الأصناف أسفرت عن زيادة إنتاجية الفدان.

وأشار عبودة إبراهيم عقاب، من قرية صالحجر، أنه يعمل في حصاد القمح، منذ 57 عاما، وأن محصول القمح هذا العام، مختلف تماما عن الأعوام السابقة، وإنتاجية الفدان بلغت 22 أردب هذا العام، بزيادة 5 أردب عن العام السابق، إلى جانب زيادة سعر الأردب إلى 1500 جنيه وهو ما حقق عائدا ومكسبا للفلاح، «الخير بقى خيرين والفرحة فرحتين زيادة الإنتاج والأسعار».

اهتمام الدولة

ووجه شكرا إلى الدولة على الاهتمام بالمزارع والمحاصيل مؤخراً، مؤكدا أن إعلان سعر القمح بـ 1500 جنيه وفقاً للسعر العالمي شجع المزارع على زراعة القمح والعودة من جديد إلى الزراعة والتواجد في الحقل بعد أن كان البعد بدأ يهمل الأرض ويفكر في مشاريع أخرى.

22 صومعة وشونة وهناجر تستقبل القمح

قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن مواقع تخزين القمح البالغ عددها 22 صومعة وشونة وهناجر، تواصل أعمال استلام القمح من المزارعين.

وأوضح أن موسم توريد القمح بدأ في 8 إبريل الماضي مستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وبلغت نسبة توريد القمح أكثر من 50% من إجمالي المستهدف الذي يبلغ 193 ألف طن قمح.