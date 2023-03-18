النائب محمد أبوالعينين: «كتف في كتف» نموذج ملهم للتكافل والعمل الإنساني

أعرب النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم».

فرحة وسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق المبادرة

وأضاف «أبوالعينين» في بيان: «شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن».

وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: «إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة».

وتابع: «كل التحية والتقدير للرئيس السيسي صاحب الفكرة العظيمة لتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي وحد الجهود وقدم نموذجا حقيقيا في التكافل والدعم والمساعدة لأهلنا في كل ربوع مصر».

جنود في خدمة أهلنا والوطن

واختتم النائب محمد أبوالعينين، قائلا: «فخورون بأننا جزء من التحالف الوطني والمشاركة في مبادرات الخير.. فخورون في مؤسسة أبوالعينين للعمل الاجتماعي والخيري بأننا جنود في خدمة أهلنا والوطن.. فكلمات الرئيس السيسي تمنحنا طاقة إيجابية وتزيدنا عزما وإصرارا على بذل المزيد من الجهد في هذا المشروع الخيري والإنساني العظيم».