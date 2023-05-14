الحكومة: زيادة 19 مليار جنيه في مخصصات شراء القمح من المزارعين

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تولي اهتماما خاصا لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتكوين مخزون استراتيجي.

تخصيص 45 مليار جنيه لموسم حصاد القمح

وأوضح المركز عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ وزارة المالية خصصت نحو 45 مليار جنيه لموسم حصاد القمح، في الفترة من أبريل حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة ملحوظة بلغت نحو 19 مليار جنيه مقارنة بعام 2022.

وأوضحت الحكومة، أنّ الدولة رفعت حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه.