مقتل مسن على يد زوجته وابنه بسبب خلافات عائلية بالأقصر

لقي مسن مصرعه قتلا على يد زوجته وابنه بنجع رواج بمركز البياضية شرق الأقصر، منذ قليل، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

نتيجة الضرب بآلة حادة

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمقتل مسن يدعى «حسن، م،» 70 عاما، قتلا على يد زوجته وابنه، إذ استقبلت مستشفى الكرنك الدولي، جثة المجني عليه هامدة إثر إصابة بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة لخلافات بينهم.

القبض على المتهمين

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط الواقعة، وجرى القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأوضح أحد جيران المجني عليه، فضل عدم ذكر اسمه، أنه سمع هو وعدد من الجيران القريبين من المنزل، استغاثات وصراخ في الساعات المتأخرة من مساء أمس، وهرولنا للاطمئنان على المجني عليه، فخرجت زوجته ونهرتنا وأغلقت الباب في وجهنا.