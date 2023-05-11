مجلس مدينة الأقصر يمنح أصحاب وحدات الطعام المتنقلة مهلة لتوفيق أوضاعها

شن مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وفرع الأقصر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمدينة الأقصر، للتأكد من التزامها باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

التأكد من وجوب تسجيل الوحدات بهيئة سلامة الغذاء

وتابعت الحملة، التزام أصحاب وحدات الطعام المتنقلة باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتأكد من وجوب تسجيل هذه الوحدات بهيئة سلامة الغذاء، إذ لا يسمح بأي منشآت لوحدات الطعام المتنقلة بالترخيص من محافظة الأقصر إلا بعد حصولها على شهادة من هيئة سلامة الغذاء، كما لا يجوز مخالفة الوحدات لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 3 لسنة 2019 والخاص بشأن الاشتراطات الفنية لوحدات الطعام المتنقل، كما رصدت الحملة، عددا من المخالفات داخل الوحدات المتنقلة.

مهلة 15 يوما للوحدات لتوفيق أوضاعها

أكد الدكتور علي الشرابي، منح مهلة 15 يوما، للوحدات لتوفيق أوضاعها واستيفاء جميع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء والبيئة، لافتا إلى استمرار اللجنة في أعمالها وتنفيذ حملات دورية على كل المنشآت الغذائية حرصا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات والمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من التزام أصحابها باشتراطات سلامة الغذاء لإنتاج وتداول غذاء صحي وآمن للمستهلك.