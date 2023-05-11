الأقصر.. زيادة الأراضى 20٪ وتوريد 1700 طن قمح للصوامع

«الخونة والتصييف» مهنتان تراثيتان فى موسم حصاد القمح بالأقصر، فما إن يبدأ الموسم حتى ترى أصحاب المهنتين فى كل غيط يهيمون بحثاً عن نصيبهم من القمح، ومنهم من يأخذه حبوباً ومنهم من يأخذه أعواد قمح.

وقال الدكتور محمد إمام، الباحث والمؤرخ بالأقصر، إن مهنة جمع الخونة قديمة جداً من عهد المصريين القدماء، وتعتبر امتداداً لأسلوب المقايضة، فهناك مهن فى القرى تعتمد على أخذ الخونة من المزارعين، والخونة هى مقدار من القمح حسب قدرة كل مزارع، فهناك من يقدم 10 كيلو قمح وهناك من يقدم 50 كيلو، والمهن التى اشتهرت بأخذ الخونة، هم التُربى والحلاق، والحاوى «صائد العقارب والحيات».

وأضاف: «أصحاب هذه المهن ينتظرون موسم حصاد ودريس القمح بفارغ الصبر، حتى يستطيعوا تأمين مخزونهم من الغلال، ويعتمد أصحاب هذه المهن على تقديم خدماتهم لأهل القرى الميسورين، وهى تأتى من باب المحبة والصدقات.

وتابع: «المهنة الثانية وهى باقية حتى الآن، هى التصييف وهى مهنة يحترفها بعض الناس الذين ليس لديهم مقدرة لشراء القمح أو زراعته، فتراهم يحملون أجولة فارغة ويبدأون فى جمع أعواد القمح الملقاة فى الأرض الزراعية عقب انتهاء الحصيد والدريس، وعلى مدار شهر أو شهر ونصف، وهى مدة الموسم، يصبح لدى هؤلاء الناس مخزون لا بأس به من أعواد القمح، ثم يبحثون عن أى دراسة قمح تعمل ويستأذنون صاحبها ويدرسون ما تحصلوا عليه، وتوفر لهم كمية من القمح كل على حسب سعيه طوال الموسم.

وقال أبوالفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، إن موسم هذا العام من القمح فى الأقصر مبشر جداً، فالمساحة المنزرعة زادت على العام الماضى 20٪، والإنتاجية عالية الجودة والكمية.

وأكد تموين الأقصر أنه تم توريد 1700 طن قمح من المزارعين حتى الآن، واتخذت المديرية كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع «إسنا - أرمنت» وتبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتى: 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا، و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وتم تبخيرها وتجهيزها بلجان التسلم مع توفير كافة السبل التى تؤدى إلى تسهيل عملية التوريد.