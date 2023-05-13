جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة الأقصر

أنهت مديرية التربية والتعليم في الأقصر، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، يوم الخميس المقبل، 18 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، إذ يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشددة؛ لضمان حسن سير الامتحانات، إذ جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الامتحانات وعقد غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وتستعرض «الوطن» الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر الخميس المقبل، إذ رُفعت حالة الطوارئ لاستقبال الامتحان، وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحان دون مشكلات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر

أوضح صبري خالد، وكيل وزارة التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الأقصر، تنطلق الخميس المقب، مؤكدا جدول الامتحان سيكون كالتالي:

- الخميس 18 مايو:

امتحان مادة اللغة العربيّة والتربية الدينية.

- السبت 20 مايو:

امتحان مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

- الأحد 21 مايو:

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 مايو:

امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

- الثلاثاء 23 مايو:

امتحان مادة العلوم.

- الأربعاء 24 مايو:

امتحان مادة الجبر والإحصاء.