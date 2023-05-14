9 إجراءات من «الري» لترشيد المياه عند استخدام الآبار الجوفية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بمنطقة شرق العوينات، بالاستخدام الرشيد للمياه في المنطقة التي تعتمد بشكل لآأساسي على المياه الجوفية، التي تتوافر في خزان الحجر الرملي النوبي، وتقع فيه منطقة جنوب غرب مصر، ويمتد في دول ليبيا والسودان وتشاد.

ونستعرض في النقاط التالية، أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية والري، لتحقيق الاستدامة للمياه الجوفية في منطقة الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكي:

1- أعدت وزارة الموارد المائية والري دراسة خاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد لتحقيق أفضل إدارة للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها؟

2- بدأت الوزارة اتخاذ خطوات للمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية.

3- أتخذت الوزارة عددا من الخطوات تضمن عدم التوسع فى التنمية إلا بعد إعداد كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.

4- تقوم كلية الهندسة جامعة القاهرة بإعداد دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر لحوكمة المياه الجوفية و وضع محددات للسحب الآمن من الخزان الجوفى.

5- تنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم في الآبار ومتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي.

6- استكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

7- التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة.

8- مراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.

9- التأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية.