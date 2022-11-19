اتحاد خبراء البيئة العرب: الفلاحون في صعيد مصر يستخدمون الطاقة الشمسية

قال الدكتور مجدي علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي، إن أهم ما يميز الطاقة الجديدة والمتجددة هو أنها لا تنفذ بعكس الطاقة التقليدية مثل البترول والفحم، والذي ينضب مخزونهم بمرور الزمن.

الفلاحون يستخدمون الطاقة الشمسية في المضخات

وأوضح «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الفلاحين في الصعيد أصبحوا يستخدموا الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات المياة لري الأراضي.

وأشار إلى أن تكلفة عمل مولدات الطاقة الشمسية قلت لأقل من الربع عما كانت عليه منذ 5 سنوات، لافتًا إلى أن التكلفة كانت أعلى 5 مرات من الوضع الحالي، مؤكدًا توافر الخامات والمعدات والأدوات والعمالة اللازمة لعمل مشاريع الاستعانة بالطاقة الشمسية.

شباب الفلاحين يعرفون الطاقة الجديدة والمتجددة

ولفت خبير البيئة إلى أن شباب الفلاحين أصبحوا الأن يعرفوا أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة ويستطيعوا التعامل معها والتي تعتبر الطاقة الشمسية أشهرها.

وضرب علام المثل بالمشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية والتي تعبر أكبر محطة في العالم ومحطة الزعفران لتوليد الطاقة من الرياح.