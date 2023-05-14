حزب الاتحاد في الحوار الوطني: لا يمكن تصور نظام انتخابي دون ربطه بالواقع

قال رضا عبد الفتاح صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني، سياسي قائم على قاعدة أساسية وهي الدستور وله فرعان العدالة والتنمية المستدامة، فلا يمكن تصور نظام انتخابي أمثل دون ربطه بالواقع.

حزب الاتحاد: نريد نظام انتخابي أمثل

وأضاف رئيس حزب الاتحاد خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب)، أن النظام الانتخابي الأمثل مرتبط بالنظام دائما بالمعمول به حاليا، مشيرا إلى أن التيار الإصلاحي الحر، يؤيد القائمة النسبية، ولا يعترض على الفردية، فالقضية قضية مجتمع يريد أن يحقق ممثله في البرلمان مصالحه ومطلباته، وسنعمل على ترسيخ نظام انتخابي أمثل لجميع الفئات وللأجيال القادمة.

حزب الاتحاد: نتحاور من أجل المواطن

وتابع رضا عبد الفتاح: «نتحاور من أجل المواطن، ولدينا تحديات عززت الحوار الوطني، ولابد من تفعيل الدستور وتفرغ عضو مجلس النواب لمهامه المنوط بها».

وانطلقت اليوم الجلسات الأولى لمناقشة قضايا المحور السياسي بالحوار الوطني، وسط حضور من مختلف القوى السياسية والتيارات الحزبية بمختلف آرائها وأفكارها للمناقشة.