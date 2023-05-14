مقرر لجنة الحقوق السياسية: الحوار الوطني سينتهي إلى توصيات قابلة للتطبيق

قال الدكتور محمد شوقي عناني، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن غاية الحوار الوطني النهائية هي زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، ونجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه.

أضاف عناني، في كلمته خلال مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتذيعه قناة «إكسترا لايف»، أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية ولكن حوارا عمليا جادا من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانات المتاحة وطبقا للظروف المناسبة وللمعايير السياسية الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

الوقت المحدد 4 دقائق لكل عضو

ولفت إلى أن ضوابط الحوار تهدف للاستفادة المثلى للوقت المتاح وإعطاء الفرصة كاملة لكل متحدث أن يبدي وجهه نظره، وتتمثل في أنه على المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له ولا يجوز له تجاوز هذا الوقت وجرى الاتفاق على أن يكون الوقت المحدد 4 دقائق.

قواعد ومعايير منظمة للحوار الوطني

واشار إلى أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو أقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية للدولة واحترامها، وعلى المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين والحضور وأن تكون المناقشة منصبة على القول لا على القائل.

وأفاد بأنه لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا للوقار والنظام الواجب للجلسات، ويجوز أن يعقد أكثر من جلسة واحدة للموضوع.