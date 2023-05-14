النائب أحمد مقلد من جلسات الحوار الوطني: طرقنا أبواب 27 حزبا سياسيا

قال النائب أحمد مقلد، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة الحوار الوطني، إن مسئوليتنا وإدراكنا بدورنا الوطني دفعنا في مطلع عام 2022 للدعوة بإطلاق حوار وطني حول الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أنّ الحوار الوطني طرق أبواب 27 حزبا سياسيا، وتابع: «التقينا بالعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر».

تفاصيل ترسيخ دستور العدالة الكاملة

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، أنّ محاور الحوار كانت محل نقاش لترسيخ الدستور العدالة الكاملة لتمثيل كل فئات الشعب.

تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية

وأشار إلى أنّ المادة 11 من الدستور كفلت تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية، وكفلت المادة 102 في المحليات لمقاعد عدد الشاب والمرأة، وكذلك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وذوي الإعاقة.

وأكد أن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، كما لفت إلى إرسال تقرير لمجلس النواب وحول تفاصيله، فقال: «يتضمن ما وصلنا إليه من نقاشات وحوارات مع مختلف القوى بشأن النظم الانتخابية، كما أننا مستمرون في تنمية الحياة السياسية، ونقف على مسافة واحدة لكل الرؤي والأطروحات التي تخرج عن هذه الجلسات».