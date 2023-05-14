ضياء رشوان: تلقي المقترحات حول النظام الانتخابي المقترح لمدة أسبوع

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الأولى للمحور السياسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جاءت تحت عنوان: «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، وكانت جلسة بناءة للغاية وغير مسبوقة مشيرًا إلى أن هناك أسبوعًا لتلقي المقترحات حول النظام الانتخابي.

كلمة ضياء رشوان في جلسة الحوار الوطني

وأضاف رشوان أنه لم يحدث من قبل أن جلس ممثلون لأقصى اليمين مع ممثلين لأقصى اليسار يتحدثون فيما يختلفون فيه.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني أنه لا اتجاه مسبق لدى الحوار الوطني ومجلس أمنائه وأمانته الفنية حول أي قضية أو مقترح ولكن كل القضايا مطروحة للنقاش وليس هناك عائق غير الدستور والمنطق.

رشوان: في هذه الساحة فليتنافس المتنافسون

وقال ضياء رشوان: «في هذه الساحة فليتنافس المتنافسون وأدعو لتقديم مَن لديه مقترحات التقدم بها سريعاً، لدينا أسبوع فقط لتلقي مقترحات مكتوبة عن النظام الانتخابي، وأدعو أنصار كل اتجاه للجلوس معنا والتقدم بمقترح واحد حول ما مقترحاتهم».

وبدأت اليوم الجلسات الأولى المحور السياسي من الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وذلك بحضور مختلف القوى والأحزاب السياسية بأفكارها ومقترحاتها المختلفة.