زلزال جديد بقوة 4.2 ريختر يضرب «كهرمان مرعش» جنوب تركيا

كشف مرصد «قنديلي» ومعهد أبحاث الزلازل في تركيا، عن وقوع زلزال جديد بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في حوالي الساعة 15:06 من مساء اليوم الأحد، في مدينة «كهرمان مرعش»، جنوب البلاد، والتي كانت مركزاً للزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة يوم 6 من شهر فبراير الماضي.

وقع الزلزال الجديد بينما كان الناخبون يصطفون أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي انطلقت في تركيا صباح اليوم.

فتح باب التصويت من الثامنة صباحاً

وذكرت قناة «العربية» في تقرير لها، أن الناخبين من ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفا وأدي يامان وكيليس، توجهوا إلى صناديق الاقتراع بداية من الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن يستمر حتى الخامسة عصراً، بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأقامت السلطات التركية لجاناً انتخابية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، في شهر فبراير الماضي، مع اتخاذ تدابير احترازية في 11 ولاية، تضررت من الزلزال الذي خلف دماراً واسعاً في جنوب شرق تركيا، كما أدى إلى أضرار كبيرة في عدة مناطق بشمال سوريا.

الانتخابات التركية في أرقام

ويصوت في هذه الانتخابات ملايين الأتراك، لاختيار رئيس جديد لمدة 5 سنوات، وانتخاب 600 نائب برلماني، مع العلم أن عدد المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات يبلغ 60 مليون و697 ألف و843 ناخباً، بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً يدلون بأصواتهم لأول مرة.