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زلزالان جديدان يضربان كهرمان مرعش في جنوب تركيا

كتب:

وكالات
10:40 م | الأربعاء 03 مايو 2023
زلزال

زلزال

ضرب زلزالان متتابعان ولاية كهرمان مرعش في جنوب تركيا، مساء اليوم الأربعاء، وأفادت مصادر تركية بأن الزلزالين وقعا في  قضاء «جوكسون»، وبلغت شدة الزلزال الأول 5 درجات على مقياس ريختر، بينما كانت شدة الزلزال الثاني 4.1 درجات.

الزلزال الأول على عمق 7 كيلومترات 

ووقع الزلزال الأول في حوالي الساعة 20:16 بحسب التوقيت المحلي، على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ووقع الزلزال الثاني بعد الأول بدقائق، في تمام الساعة 20:22، على عمق 6.83 كيلومتر تحت الأرض.

3 شهور على زلزال فبراير المدمر

يُذكر أن مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، كانت قد شهدت زلزالاً مدمراً فجر السادس من فبراير الماضي، وكان مركزه ولاية كهرمان مرعش.

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بقلم وكالات