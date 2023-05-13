مراسل «القاهرة الإخبارية»: «هاتاي» المدمرة في زلزال تركيا تتحضر للانتخابات

كشف عبدالحميد سلات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، عن أجواء الانتخابات الرئاسية التركية وكيف استعدت مدينة هاتاي لهذا الأمر، خاصة أنها من أكثر المدن التركية تضررًا من الزلزال الذي ضرب بلادهم في فبراير الماضي، الأمر الذي يُعطيها خصوصية في تلك الانتخابات ويجعل موقفها وموقف ناخبيها حساس.

عدد سكان هاتاي التركية مليون و 600 ألف شخص

وأضاف «سلات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد سكان مدينة هاتاي التركية يتجاوز الـ مليون و 600 ألف شخص، ويحق لـ800 ألف شخص فقط الإدلاء بصوته في تلك الانتخابات، موضحًا أن هاتاي الولاية الثانية عشر من حيث الترتيب بين الولايات بحسب نسبة نواب البرلمان.

ولاية هاتاي بها 15 منطقة

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن ولاية هاتاي بها 15 منطقة، ولا تزال بعضها بها العديد من مخيمات الإيواء جراء الزلزال، ما يجعل التحضيرات للانتخابات مختلفة نوعًا ما عن باقي ولايات تركيا، ويخصص لها 11 مقعدًا في البرلمان التركي تتوزع هذه المقاعد بين 5 أحزاب.