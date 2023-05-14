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محمود الليثي يروج لدوره بفيلم «وش في وش»: قصة حب تقشعر لها الأبدان

كتب:

ياسمين محمود
08:38 م | الأحد 14 مايو 2023
محمود الليثي

محمود الليثي

روج الفنان محمود الليثي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدوره في فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل.

ونشر محمود الليثي صوره تجمعه بالفنانة دنيا سامي وعلق عليها قائلا: قصة حب كحول وشيماء قصة تقشعر لها الأبدان.. أقوى من حب روميو وچوليت،عنتر و عبلة، العوضي وياسمين، حمدي ووفاء، قريباً فيلم وش في وش.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.

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