مواعيد عرض فيلم «وش القفص» في دور السينما بالإسكندرية

مع إنطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام حوض البحر المتوسط، في دورته الـ37، تتجه أنظار أبناء المدينة الساحلية إلى مواعيد عرض الأفلام، وعلى رأسها فيلم «وش القفص»، للمخرجة دينا عبدالسلام، كونه فيلما سكندريا خالصا والممثل الوحيد لمصر في المهرجان الذي تتنافس فيه أعممال فنية من 12 دولة بينها «اليونان وإسبانيا وسوريا والمغرب».

وتنشر «الوطن»، مواعيد عرض الفيلم المصري الوحيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي، «وش القفص» في الدورة التي تحمل اسم المخرج على بدرخان، حيث يتم عرضه لمدة 3 أيام في 3 من دور السينما، تم توزيعها على المناطق الجغرافية بالمحافظة مع إتاحة الدخول بشكل مجاني دون تذاكر وعبر أسبقية الحضور.

مواعيد عرض فيلم «وش القفص» في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يبدأ العرض الأول للفيلم الروائي الطويل «وش القفص»، بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، اليوم الأحد، الساعة 5:45 مساءاً بسينما «سان ستفانو»، داخل مول سان ستفانو.

فيما يتم العرض الثاني، غدا الإثنين، الساعة 1:30 ظهرا بسينما رويال 2 بالمنتزه، وتختتم عروض الفيلم من خلال العرض الثالث يوم الأربعاء المقبل 29 سبتمبر الجاري، الساعة 6 مساء بمركز الحرية للإبداع.

فيلم «وش القفص»

جدير بالذكر أن فيلم «وش القفص»، يلعب بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين السكندريين، بينهم «أمين حجازي، ماجد عبدالرازق، أنسي الجندي، سمير قنديل، مدحت العتال، والممثلة السكندرية حنان حناوي»، من تأليف وإخراج دينا عبدالسلام، وهي مخرجة سكندرية شاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات الدولية، وحازت جميع أفلامها على الكثير من الجوائز.