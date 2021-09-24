«وش القفص» فيلم مصري يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

عادت الأفلام المصرية إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الجديدة، بفيلم «وش القفص» للمخرجة دينا عبدالسلام، وهو فيلم سكندري خالص، شارك في صناعته فنانو المحافظة بهدف استعادة الأعمال الإبداعية للمدينة الساحلية، وتشمل الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، أفلام من 12 دولة حول العالم، بينها «اليونان وإسبانيا وسوريا والمغرب»، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان مساء غدٍ السبت، تحت اسم المخرج «على بدرخان»، تكريما لمشواره الفني.

مخرجة الفيلم لـ«الوطن»: الممثلون تنازلوا عن أجورهم

وقالت دينا عبد السلام، مخرجة الفيلم، لـ«الوطن»، إن فيلم «وش القفص»، فيلم سكندري خالص تم تصويره بطاقم عمل سكندري، ويدخل ضمن سياق السينما المستقلة، ويصنف كفيلم روائي طويل.

وأضافت أن الفيلم تم إنتاجه بميزانية ضعيفة جدا، حيث تنازل الممثلون عن أجورهم، مشاركًة منهم في إنتاج الفيلم، ليخرج إلى النور.

وأوضحت أن العمل خارج القاهرة بعيدا عن تمركز صناعة السينما، مثّل صعوبة كبيرة، وفي ذات الوقت، منح طاقم العمل ميزة تتمثل في قدر من الحرية والإنطلاق، حيث أن الإسكندرية مدينة مُحرضة على الإبداع وتُشعر المبدعين بالانطلاق والبعد عن القيود.

سبب اختيار اسم «وش القفص»

وأشارت إلى أن اختيار اسم الفيلم «وش القفص»، يرجع إلى تكرار ذلك المصطلح في أكثر مشهد خلال أحداث الفيلم، كما أن الأحداث تدور في مصنع لتصنيع المربى، حول مجموعة من الأشخاص يجمعهم مكان عمل واحد، ويمر بعض الموظفين بظروف تجعلهم في احتياج مادي مُلِح، فيحاولون تدبير المال اللازم، لكن بدلا من أن تنفرج الأزمة، تأخذ الأمور مسارا مختلفا.

السينما في الإسكندرية

وأشارت إلى أن السينما في الإسكندرية تخطو خطوات جيدة وتحتاج إلى الدعم، مشيرة إلى أن المبدعين يحاولون خلق مركزية جديدة لهم في الإسكندرية بعيداً عن مركزية القاهرة، إلا أن ذلك يحتاج إلى عمل مستمر.

أبطال فيلم «وش القفص»

يشارك في بطولة فيلم مجموعة كبيرة من الفنانين السكندريين، بينهم «أمين حجازي، ماجد عبدالرازق، أُنسي الجندي، سمير قنديل، مدحت العتال»، والممثلة السكندرية «حنان حناوي»، من تأليف وإخراج دينا عبدالسلام، وهي مخرجة سكندرية شاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات الدولية، وحازت جميع أفلامها على الكثير من الجوائز.