التفاصيل الكاملة للفيلم المصري «الترعة» قبل عرضه في مهرجان كان

أيام قليلة ويعرض الفيلم المصري "الترعة" ضمن فعاليات الدورة السادسة والسابعين من مهرجان كان السينمائي الذي يقام في دولة فرنسا.

وترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن الفيلم:

- الفيلم سيعرض ضمن قسم LA CINEF لأول مرة بعد غياب 10 سنوات

- تريلر الفيلم يدور حول شاب أسمر نحيل، يعيش في الأرياف، يستيقظ من نومه ويسير خطوات متجاوزًا عتبة الباب.

- سيعرض ضمن برنامج الأفلام القصيرة 4 وذلك يوم الخميس 25 مايو المقبل، الساعة 11 صباحًا.

المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل

- الفيلم بطولة محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد

- الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين

عن المخرج جاد شاهين

يعد المخرج جاد شاهين هو مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام 2018 بعد أن درس الإعلام وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج.