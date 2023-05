جاد شاهين يكشف تفاصيل فيلم الترعة بعد مشاركته في مهرجان كان

أعرب المخرج المصري جاد شاهين عن سعادته الكبيرة لمشاركة فيلمه «الترعة» في تمثيل مصر في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، في أولى تجاربه الإخراجية.

وقال جاد شاهين لـ«الوطن»، إن فيلم الترعة بدأ عندما كان في المنيا في رحلة عمل مع المخرج الكبير يسري نصر الله، وجاءت له الفكرة عندما قص له البعض قصة قديمة، وبدأ يعمل على فكرة الفيلم من ذلك النطاق.

أما عن ميزانية الفيلم، فقال إن الفيلم بدأ بميزانية محدودة للغاية، وأن معظم الذين عملوا معه في الفيلم، كانوا أصدقائه أو من الذين يجمعهم أصدقاء مشتركين.

أبطال فيلم الترعة

الفيلم من بطولة كل من محمود عبد العزيز وهبة خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد.

معلومات عن مخرج الفيلم

جاد شاهين مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام 2018 بعد أن درس الاعلام.

وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF.