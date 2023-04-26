اختيار فيلم «الترعة» ليُمثل مصر بمهرجان كان الدولي بمسابقة «مدارس السينما»

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76، اختيار الفيلم المصري «الترعة»، من إنتاج المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، لتمثيل مصر رسميًا بمسابقة «مدارس السينما» LA CINEF ويكون ضمن 14 فيلمًا وقع الاختيار عليهم، من بين 2000 فيلم تقدموا للمسابقة من مختلف دول العالم.

وزيرة الثقافة تهنئ فريق عمل فيلم الترعة

من جانبها، هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فريق عمل الفيلم من طلبة وطالبات المعهد على هذا الإنجاز المهم، وحثتهم على مواصلة إبداعاتهم وإحراز المزيد من التقدم، وأضافت بأن هذا الاختيار يأتي كانعكاس للدور الإيجابي الذي تلعبه أكاديمية الفنون في دعم وصقل قدرات جيل صاعد من المبدعين علميًا وفنيًا.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون: إن هذه هي المرة الثانية التى يستطيع فيها أبناء المعهد العالي للسينما أن يشاركوا بأعمالهم في مهرجان دولي مهم مثل مهرجان كان».

وأضافت جبارة: «إن مهرجان كان هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية الدولية الذى يشارك به عدد ضخم من صناع السينما على مستوى العالم»، معربة عن فخرها لقدرة أبناء أكاديمية الفنون على الوصول لمراحل متقدمة من المنافسة، وأكدت أن الأكاديمية تشجع أبناءها على المشاركة فى كل المهرجانات والمحافل الدولية والمحلية.

من جانبه قال مخرج الفيلم، جاد شاهين: إن الفيلم نتاج تعاون مجموعة من الموهوبين من طلبة وطالبات معهد السينما، وتعتبر تلك المشاركة الثانية الرسمية للأفلام المصرية من معهد السينما في قسم LA CINEF منذ اطلاق المسابقة عام 1998، وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم حول شاب مصري يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم، والفيلم يقوم ببطولته محمود عبد العزيز، وهبة خيال، وسارة شديد، ومدير التصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين، وإنتاج جاد شاهين وأحمد أيمن.

جاد شاهين، هو مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام 2018، بعد أن درس الإعلام، وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله، كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة.