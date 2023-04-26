فيلم الترعة للمخرج المصري جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان

ينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل

وعن منافسة الفيلم في مهرجان كان، صرح المخرج جاد شاهين «سعيد جدا بمشاركة فيلمي الأول في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق وتواجد الأفلام المصرية فيه هذا العام، وفيلم الترعة هو ثاني المشاركات الرسمية للأفلام المصرية في قسم LA CINEF منذ افتتاحه في 1998 وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014».

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

فريق عمل الفيلم

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبة خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

عن المخرج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام 2018 بعد أن درس الإعلام، عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسمLA CINEF .