ما الجهات المعنية باستخراج أوراق الطلاب من السودان؟.. «التعليم العالي» تجيب

أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن بعض الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الطلاب الدراسون في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وأولياء أمورهم، أبرزها كيفية الحصول على المحتوى العلمي وكذلك المستندات المتعلقة بالقيد والتسجيل في الجامعة.

الدراسة في الجامعات السودانية

وأوضح الأعلى للجامعات الحكومية وفقاً لتقرير صادر عنه، أنه بالنسبة لحصول الطالب على المحتوى العلمي لإجراء المقاصة من الجامعة التي كان يدرس بها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول السودان وروسيا وأوكرانيا، فإن المجلس منح مهلة 3 شهور يُمكن مدها، وأنه يجب على الطالب إحضار الأوراق الرسمية وإلا سوف يتعذر تخريج الطالب بعد نهاية دراسته.

الدراسة في الجامعات الأوكرانية

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية أن الجهات المعنية باستخراج أوراق الطلاب من السودان وأوكرانيا وروسيا، فهي الجامعات المُقيد بها وكان يدرس بها الطلاب في تلك الدول، مؤكداً أن هناك تيسيرات متعددة قدمها ومنحها المجلس للطلاب، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تمر بها تلك الدول، وأن باب التحويل للجامعات الخاصة والأهلية ممتد حتى مطلع أكتوبر المقبل.