إجراءات وشروط التحويل للجامعات المصرية.. القبول بأولوية التقدم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، إجراءات وشروط التحويل للجامعات المصرية، خاصة الطلاب الدارسين والراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب، ولاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

إجراءات وشروط التحويل للجامعات المصرية للدارسين في روسيا والسودان و أوكرانيا

وأوضحت الوزراة إجراءات وشروط التحويل للجامعات المصرية من الدراسين في الجامعات السودانية و الروسية والأوكرانية، والتي جاءت كالآتي:

* يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو مباشرة إليها.

* القبول يوميًا بأولوية التقدم.

* الطالب يتقدم لكلية مناظرة.

* لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول، والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

* لن تسجل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات التيرم الأول 2023/2024.

* الجامعة تستقبل الطلاب، وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة للتحويل للجامعات المصرية

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي.

- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي.

- يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.

- في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يجرى الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سيلتحق به الطالب.

وفي السياق ذاته، بدأت الجامعات الأهلية و الخاصة، استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق و التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.