«التعليم العالي» ترد على استفسارات الطلاب العائدين من جامعات أوكرانيا والسودان

وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المختصين في الوزارة والجامعات بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك تيسيرًا على الطلاب.

الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة رصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت إحالة استفسارات الطلاب المتعلقة بإجراءات معرفة مدى اعتماد الجامعات التي يدرسون بها من عدمه إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي تولى الإجابة على كافة هذه الأسئلة.

وأوضح، ان المركز الإعلامي للوزارة يتابع خلال الفترة المقبلة، كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، لإحالتها إلى أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والإجابة عليها، ونشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.