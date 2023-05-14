شقيق مصطفى درويش يرثيه بكلمات مؤثرة: «قلبي اتخلع ‏ورموه معاك في القبر»

رثى هاني درويش، شقيق الراحل مصطفى درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أخيه بكلمات مؤثرة.

وكتب هاني درويش قائلا: لفوك في توب أبيض يا أبو قلب لونه أبيض‏، كان كل شيء باهت بس السحاب أبيض‏، كانت ملامحك نور لون شعرك الأبيض‏، كانت زفتك حلوة والناس حزينة بقلب‏، من يومها وأنا ضهري مكسور بقول الصبر أقسم برب الكون حسيت بقلبي اتخلع ‏ورموه معاك في القبر،‏ الكسر لو في العضم بيلم بالأيام‏ كسرك ده كان في القلب».

وفاة الفنان مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش أول مايو عن عمر 45 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية ولفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله المستشفى.

وأعلن وقتها هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد»، وحرص على حضور الجنازة والعزاء عدد كبير من الوسط الفني.