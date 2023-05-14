5 مزايا لنظام القوائم المطلقة في الانتخابات.. أستاذ علوم سياسية يوضح

لاقى نظام القائمة المطلقة المغلقة في نظام الانتخابات موافقة غالبية المشاركين في أولى الجلسات النقاشية لقضايا المحور السياسي اليوم في الحوار الوطني، وذلك على حساب القائمة النسبية.

في هذا الشأن قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القائمة المطلقة هي الأمثل بالنسبة للمرحلة الحالية، موضحا أنه لا يمكن الجمع بينها وبين النسبية في هذا التوقيت، بعد تجربة كل الأنظمة السابقة، فالحل الآن يتمثل في القائمة المطلقة.

وأوضح «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع القوى والأحزاب السياسية أيدت العمل بالقائمة المطلقة، خاصة وأن لها أكثر من ميزة، منها ما يلي:

مزايا القائمة المطلقة

1- تعطي الفرصة للتمثيل الأمثل للقوى والأحزاب السياسية، وهو ما يتماشى مع روح الدستور.

2- القائمة المطلقة تدعم قوة الأحزاب أيا كان عددها، وتقوي فكرة التعدد الحزبي.

3- القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور يتضمَّن تحديد لها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية.

تضم مختلف الشرائح

4- لا يمكن الطعن في عدم مشروعية القائمة المطلقة؛ لأنها بتضم مختلف الشرائح من مرأة واحتياجات خاصة ومختلف الشرائح التي تتماشى مع روح الدستور.

5- يتنافس في الدائرة الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، والقائمة التي تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل القوائم.