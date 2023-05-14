عضو «النواب» في الحوار الوطني: القائمة المطلقة تعطي قوة أكبر للبرلمان

قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، خلال جلسات الحوار الوطني، إنها تؤيد القائمة المطلقة في إجراء الانتخابات.

وأضافت شعبان، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): «نحن 13 مليون معاق في مصر وكانت حقوقنا مهدرة والقوانين القديمة لم تكن تتحدث عنا، عكس الوقت الحالي».

تأييد للقائمة المطلقة

وتابعت: «القائمة النسبية لا توفر تمثيلنا في البرلمان للمطالبة بحقوقنا»، مؤكدة أن القائمة المطلقة تعطي قوة أكبر للبرلمان لأنها تمثيل لفئات كثيرة وتناقش قضايا المواطن المصري.

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني

وانطلقت اليوم الأحد أولى جلسات الحوار الوطني، حيث تناولت الجلسات الأربع التي عقدت منذ 11 صباحاً وتستمر حتى 6 مساءً، لجان وقضايا لجان المحور السياسي، وشهدت الجلسات مقترحات وكلمات للمشاركين، كما اختلفت الرؤى والأطروحات، وكان ضياء رشوان،المنسق العام للحوار الوطني، قد أشار إلى أنّه لاوجود لخطوط حمراء أثناء جلسات الحوار الوطني، وهو مايفتح الباب أمام المشاركين لتقديم آرائهم ووجهات نظرهم فيما يعلي مصلحة الوطن والمواطن.