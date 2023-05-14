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المستشار محمود فوزي: القائمة المطلقة تحقق نسبة الكوتة الدستورية

كتب:

حسام حربى
06:31 م | الأحد 14 مايو 2023
المستشار محمود فوزي الأمين العام للحوار الوطني

المستشار محمود فوزي الأمين العام للحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء له الحق في إبداء رأيه في أي من القضايا المطروحة، مع إفساح المجال الأكبر للحضور أيضا لإبداء الرأي.

الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية

وقال محمود فوزي، خلال تعليق له في الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي «قانون مجلس النواب»، إن القائمة النسبية تؤدي إلى تقوية الضعيف، وقوة الأحزاب الحقيقية يجب أن تكون في الشارع، لافتا إلى أن حزب المحافظين والعمال في بريطانيا يفوز بنظام الـ50% فردي .

«فوزي» يتحدث عن مزايا القائمة المطلقة

وطالب المستشار محمود فوزي من يتحدث عن القائمة النسبية بأنها دستورية، يوضح لنا كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريا في القائمة النسبية، مؤكدا أن القائمة المطلقة دستورية وتحقق النسب الدستورية للكوتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم.

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بقلم حسام حربى