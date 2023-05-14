زعيم «أغلبية النواب»: نظام القائمة المطلقة هو الأفضل لانتخابات البرلمان

أكد النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة هو الأفضل وذلك للحفاظ على الكوتة الدستورية التي لا يمكن تحقيقها إلا بوجود هذا النظام، بالإضافة إلى أن تلك القائمة تؤدي إلى الاستقرار في الشارع السياسي.

من المستحيل التصويت على 3 ورقات

وقال زعيم الأغلبية خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): «أصبح من الصعب ومن المستحيل أن يقوم ناخب بالتصويت على 3 ورقات، متسائلا لماذا تريد القائمة النسبية؟ الإجابة أن تلك القائمة تبحث دائما عن تمثيل وجود نائب معين، وعلى سبيل المثال لو أخذنا محافظة قنا، وكان هناك 5 قوائم نسبية سنجد أن كل شخص رقم واحد في تلك القوائم سيفوز بالانتخابات على حساب باقي أعضاء القائمة».

النظام النسبي ليس مرفوضا

وأضاف أشرف رشاد: «النظام النسبي ليس مرفوض تماماً ولكن علينا أن نمهد له في المستقبل».