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فيلم يوم 13 يحتل المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر أمس

كتب:

ياسمين محمود
11:33 م | الأحد 14 مايو 2023
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

تصدر فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر أمس، حيث تصدر الإيرادات منذ طرحه في موسم عيد الفطر المبارك، وهو أول فيلم عربي رعب 3D.

إيرادات فيلم يوم 13

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «يوم 13»، أول فيلم عربي رعب 3D، حقق أمس إيرادات 361 ألفا و175 جنيها، حيث احتل المركز الأول في الإيرادات، يليه فيلم هارلي لمحمد رمضان، محققا 185 ألفا و131جنيها.

أبطال فيلم يوم 13

يشارك في فيلم «يوم 13» عدد كبير من نجوم السينما أبرزهم أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعود من الخارج بعد سنوات طويلة ويقيم في القصر المملوك لعائلته، وتدور احداث داخل الفيلا في اطار من الإثارة والرعب.

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بقلم ياسمين محمود