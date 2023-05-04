أحمد داود يتفوق على محمد رمضان في قائمة شباك التذاكر بفيلم يوم 13

حقق فيلم يوم 13 نجاحاً كبيراً من بطولة الفنان أحمد داود، على فيلم هارلي من بطولة الفنان محمد رمضان، حيث تفوق داود على رمضان أمس بدور العرض، ضمن موسم عيد الفطر المبارك .

إيرادات فيلمي يوم 13 وهارلي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن، أنّ فيلم يوم 13 تصدر المركز الأول، حيث حقق 560 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثانية فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان حيث حقق 326 ألف جنيه.

فيلم يوم 13 للفنان أحمد داود

الفيلم ينتمي إلى نوعية الرعب، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، أروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، وهو من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

فيلم هارلي للفنان محمد رمضان

ويشارك الفنان محمد رمضان في بطولة فيلم هارلي عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.