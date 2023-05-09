رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيلم يوم 13 لـ أحمد داود يحافظ على الصدارة.. ويربح 313 ألف جنيه في 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
10:53 ص | الثلاثاء 09 مايو 2023
أحمد داود

أحمد داود

نجاح كبير حققه فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود، حيث ما زال يحافظ على المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بموسم عيد الفطر المبارك، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي ورعب.

إيرادات فيلم  يوم 13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ «الوطن»، إنّ فيلم يوم 13 حقق أمس 313 ألف جنيه كإجمالي إيرادات بجميع دور العرض ليوم الاثنين، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

الأفلام المنافسة لفيلم يوم 13

ينافس فيلم يوم 13 مجموعة من الأفلام الأخرى المتنوعة بين الكوميديا والأكشن، وأخرى تدور في إطار تشويقي اجتماعي، منها فيلم مغامرات كوكو، وهارلي، وبعد الشر.

أحداث فيلم يوم 13

أحداث فيلم يوم 13 تدور في إطار تشويقي، وتعتمد أحداثه الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

اقرأ المزيد:

أول تعليق من أحمد داود بعد تحقيق «يوم 13» نحو 10 ملايين جنيه إيرادات

أحمد داود يتصدر شباك التذاكر بفيلمه يوم 13 لليوم الرابع على التوالي

أحمد داود وزوجته يصلان جنازة مصطفى درويش

أحمد داود يتفوق على محمد رمضان في قائمة شباك التذاكر بفيلم يوم 13
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.