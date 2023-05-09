فيلم يوم 13 لـ أحمد داود يحافظ على الصدارة.. ويربح 313 ألف جنيه في 24 ساعة

نجاح كبير حققه فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود، حيث ما زال يحافظ على المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بموسم عيد الفطر المبارك، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي ورعب.

إيرادات فيلم يوم 13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ «الوطن»، إنّ فيلم يوم 13 حقق أمس 313 ألف جنيه كإجمالي إيرادات بجميع دور العرض ليوم الاثنين، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

الأفلام المنافسة لفيلم يوم 13

ينافس فيلم يوم 13 مجموعة من الأفلام الأخرى المتنوعة بين الكوميديا والأكشن، وأخرى تدور في إطار تشويقي اجتماعي، منها فيلم مغامرات كوكو، وهارلي، وبعد الشر.

أحداث فيلم يوم 13

أحداث فيلم يوم 13 تدور في إطار تشويقي، وتعتمد أحداثه الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.