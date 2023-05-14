أحمد داود يستعد لمشروع سينمائي جديد بعد نجاح «يوم 13»

يستعد الفنان أحمد داود، لخوض تجربة سينمائية جديدة، وذلك بعد النجاح الذي حققه فيلم يوم 13، في شباك تذاكر السينما، وتصّدره قائمة الإيرادات اليومية، رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل تتعلق بمشروعه الفني الجديد في الوقت الحالي، معبرًا عن سعادته بتفوق «يوم 13»، واصفًا إياه بأنه من الأفلام التي بُذل فيها مجهودًا كبيرًا وتحضيرات مكثفة استغرقت فترات طويلة.

فيلم يوم 13 بتقنية الـ3D

وأشار أحمد داود، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن نجاح فيلم يوم 13، لا يمثل عبئًا عليه بشأن اختيار أعماله المقبلة، لأنه في كل الأحوال الفنان يجب عليه التدقيق الجيد لاختيار مشروعه وما الذي سيقدمه؟.

مخاطرة كبيرة

وأوضح أحمد داود، أن «يوم 13» كان بمثابة تحديًا كبيرًا بالنسبة له، وفي الوقت نفسه توافرت له كل عوامل النجاح، بداية من السيناريو وفريق العمل وشركة الإنتاج والمخرج، واحترام عقلية الجمهور، فضلًا عن أنه أول فيلم عربي بتقنية الـ3D، وهى من الخطوات التي تأخرنا فيها كثيرًا.

فيلم يوم 13 من أفلام الرعب والإثارة والتشويق، يشارك في بطولته بخلاف أحمد داود، دينا الشربيني، نسرين أمين، شريف منير، محمد ثروت، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، مجدي كامل، محمد الصاوي، أحمد زاهر، جيهان خليل، نهال عنبر، محمد كيلاني، تأليف وإخراج وائل عبدالله.