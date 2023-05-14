الشيخ خالد الجندي يلقي كلمة في عزاء النائب محمود بكري

ألقى الشيخ خالد الجندي، كلمة خلال عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، المقام بعمر مكرم، بحضور عدد كبير من النواب والإعلاميين والوزراء والشخصيات العامة.

وأكد الجندي، أن الفقيد كان يعمل في خدمة الناس، وتلقى النائب مصطفى بكرى شقيق الفقيد العزاء.

عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ

وحضر العزاء كبار الشخصيات ونجوم الفن والرياضة والإعلاميين، من بينهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ومحمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، ومحمد الحسيني، والدكتور علي جمعة، والأمين العام لمجلس الشيوخ، وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالشيوخ، وعدد من سفراء الدول العربية.