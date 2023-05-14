برلمانيون وفنانون وسياسيون في عزاء محمود بكري بمسجد عمر مكرم (صور)

بدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم، وذلك بحضور شقيقه النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

وشهد العزاء حضورا كبيرا من عدد كبير من النواب الحاليين والسابقين والوزراء السابقين والحاليين.

عزاء محمود بكري

ومن بين حضور عزاء محمود بكري، المستشار محمود فوزي محمد الغراوي وجمال السعيد عاطف ناصر أعضاء النواب والشيوخ، والفنان محمد منير، الشيخ خالد الجندي وسيد البدوي.

حضور العزاء

وحضر العزاء أيضا كل من الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ومحمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب ومحمد الحسيني، والدكتور علي جمعة، ووزيرة التضامن، والأمين العام لمجلس الشيوخ، وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالشيوخ، وعدد من سفراء الدول العربية.