انهيار محمد منير من البكاء في عزاء محمود بكري

دخل الفنان محمد منير في نوبة من البكاء، وهو يقدم واجب العزاء لمصطفى بكرى في وفاة شقيقه، إذ احتضنه بشدة، واختصه ببعض من كلمات المواساة.

ويقام حاليا عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محمد منير أول الحاضرين بعزاء محمود بكري

وحرص محمد منير، على أن يكون أول الحاضرين للعزاء، حيث وصل قبل الكاتب الصحفي مصطفى بكري.

ووضح على محمد منير التأثر الكبير، إذ انهار من البكاء أثناء تقديمه واجب العزاء للكاتب الصحفي مصطفى بكري.

مصطفى بكري تلقى واجب العزاء بقنا

كان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تلقى العزاء في وفاة شقيقه محمود بكري، على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية «المعنا»، في «بندر قنا»، بعد ان رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي والبرلماني محمود بكري يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد رحلة مرض استمرت قرابة 70 يومًا.