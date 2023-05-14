رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني قوة ودعم للحياة السياسية

قال رضا عبد الفتاح صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني هو حوار سياسي قائم على قاعدة الدستور، وله فروع هي عدالة وتنمية سياسية مستدامة، والنظام الانتخابي الأمثل مرتبط بنظام الحكم.

عدالة التمثيل في الانتخابات

وأضاف «صقر»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف النظام الانتخابي لـ «النواب»، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن تمثيل النظام العادل قائم على أن يكون هناك عدالة في التمثيل، وكفاءة في الحكم، لافتا إلى أن الحوار الوطني قوة ودعم للحياة السياسية، وهو قبلة حياة للحياة السياسية والأحزاب المصرية لإعادة الحسابات.

حزب الاتحاد لا يعترض على النظام الفردي

ولفت إلى أن التيار الإصلاحي الحر وحزب الاتحاد يدعو لتبني نظام القائمة النسبية، ولأن الحزب منفتح للتوافق على نظام انتخابي أساسه على القائمة النسبية، ولا يعترض الحزب على النظام الفردي.