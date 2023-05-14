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حسام الخولي لبرنامج «الحوار الوطني»: المنافسة مع كوتة القائمة الواحدة سهلة للأحزاب القوية

كتب:

أحمد شوقي
08:49 م | الأحد 14 مايو 2023
النائب حسام الخولي

النائب حسام الخولي

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن قواعد الحوار الوطني اشترطت على القوى السياسية، عدم الحديث بشأن الدستور أو المؤسسات.

نظام الكوتة يقتضي تمثيلًا للمرأة نسبته 25%

أضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن نظام الكوتة الانتخابي يقتضي تمثيلًا للمرأة نسبته 25%، وكذلك الشباب والعمال والفلاحون وذوو الهمم والأقباط والعاملون في الخارج.

الكوتة البرلمانية ستأخذ من 37% إلى 40% من النواب

أوضح أن الكوتة البرلمانية ستأخذ من 37% إلى 40% من مقاعد النواب، وأن المنافسة مع كوتة القائمة الواحدة، ستصبح سهلة للأحزاب القوية فقط، ورأى أن القائمة المطلقة أجبرت الأحزاب الضعيفة على دراسة القوانين، وإنشاء نظام للانتخابات.

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