مشيرة خطاب لـ قصواء الخلالي: القضاء على أشكال التمييز معيار أصيل في ملف حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ تنظيم جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم، رائع للغاية، حيث لا تزيد الكلمة عن 4 دقائق، وجرى إدارة الجلسة بحكمة، وتحدث عدد كبير من المشاركين، وكانت تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز كافة.

إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز

أضافت «خطاب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أنّ القضاء على أشكال التمييز كافة معيار أصيل في ملف حقوق الإنسان، حيث تقوم منظومة حقوق الإنسان على تمتع كل فرد بحقوقه دون أي تمييز، فكان النقاش في هذا الصدد مهم جدا، وتم التطرق إلى إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على كل أشكال التمييز.

القضاء على أشكال التمييز

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ إنشاء مثل هذه المؤسسات يجب أن يؤخذ بجدية شديدة، لأنها تحكمها معايير دولية دون أي نقصان، موضحة: «البعض طالبوا بإنشاء المفوضية بسرعة لأنها استحقاق دستوري، وهناك البعض الآخر أكدوا على أن القضاء على أشكال التمييز لا يكفيه إنشاء مفوضية، ولكن يجب أن نبدأ بمراجعة كل التشريعات للقضاء على أي صورة من صور التمييز ورفع الوعي العام بعيوب ومضار وشرور التمييز».