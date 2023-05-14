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أشرف زكي وتامر عبد المنعم وعفاف شعيب يشاركون في عزاء محمود بكري

كتب:

أبانوب رجائي
10:27 م | الأحد 14 مايو 2023
عزاء الكاتب محمود بكري

عزاء الكاتب محمود بكري

حرص عدد كبير من الفنانين، على تقديم واجب العزاء في النائب محمود بكري شقيق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وكان أول الحضور من الجانب الفني، محمد منير والشاعر هشام الجخ وطارق الدسوقي.

كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التميثلية، والفنان سامح الصريطي، والمنتج ريمون مقار، والفنان تامر عبد المنعم، والفنانة عفاف شعيب، والفنانة وفاء مكي، والإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

وحضر الآلاف من الشخصيات العامة والفنانين والوزراء والصحفيين، في عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري.

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بقلم أبانوب رجائي