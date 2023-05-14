جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع معهد إعداد القادة

وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع معهد إعداد القادة بهدف تدريب الطلاب عمليًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجية المختلفة وصقل خبراتهم ومهاراتهم، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

أهداف بروتوكول جامعة برج العرب التكنولوجية

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني والاجتماعي بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومعهد إعداد القادة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجية المختلفة.

وأشار الدكتور محمد الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل تدريب الطلاب وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين وزيادة قاعدة المشاركة الطلابية في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع الجامعي وتنظيم المسابقات والفاعليات واللقاءات المختلفة لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية.

معهد إعداد القادة: تعزيز التعاون مع الجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مدير على حرص معهد إعداد القادة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات والاستفادة من الطاقات البشرية، وزيادة قاعدة مشاركة العاملين بالجامعات والمعاهد، وتعظيم مشاركة الطلاب في المجالات والأنشطة المُشتركة لتأهيلهم على المستوى التعليمي والثقافي والرياضي والفني، وتدعيم مفهوم العمل التطوعي للشباب وإقامة مشروعات توعوية وتثقيفية وتدريبية للشباب؛ لاكتشاف وتنمية المواهب لديهم في المجالات المختلفة.

وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، نظمت الجامعة ندوة تثقيفية وتوعوية لطلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، وتناولت الندوة الحديث عن دور الدولة في تشجيع الشباب ووضع أسس آمنة لمستقبلهم وتوعيتهم بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية بكافة أنحاء الجمهورية.